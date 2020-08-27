中國平安（2318）公布中期業績，核心業務壽險及健康險新業務價值按年下跌24.4%至310.31億元（人民幣，下同），大致符合市場預期的24%。撇除一次性變動、折現率變動和短期投資波動的歸屬股東營運利潤為743.1億元，按年上升1.13%，略好過市場預期下跌1%。純利按年下跌29.7%至686.83億元。每股中期息派0.8元，按年上升6.67%。

平保壽險首年保費按年下跌8%，至845.48億元，新業務價值率為36.7%，按年下降8個百分點，主要是受新冠肺炎疫情影響，公司傳統代理人線下業務展業受阻，高價值高保障型業務受到一定衝擊。除新業務保費下降，個人業務的續期保費按年下跌3.17%，至2686.29億元。營運利潤按年上升6.4%，至515.35億元。代理人人數繼續下跌，上半年月均代理人數量為110.8萬人，按年減少10.3%。

平保產險綜合成本率為98.1%，按年上升1.5個百分點，營運利潤按年下跌17.6%，至82.74億元。平安銀行淨利潤為136.78億元，按年下跌11.2%，淨息差按年跌0.03個百分點，至2.59%，不良貸款率為1.65%，按年持平。科技業務營運利潤為40.45億元，按年上升23.5%。

記者：歐陽偉昉

其他報道

恒大汽車中期虧損擴大至22.7億人幣 料恒馳明年上半年試產

首隻恒生科技指數ETF明天推出 入場費1500元

中石油上半年轉虧蝕近300億人幣 中期息0.09793元

港視上半年虧轉盈賺1.09億元 下半年GMV目標28至30億

澳門金管局：擬籌建中央證券托管系統 供內地及葡語國家直接融資

恒指跌210點守10天線 北水激增 科指跑贏恒指國指

神州控股：內地沒對手 料下半年業績更驚喜

恒生投資預料每年有30億美元流入恒生科指相關產品

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm