首隻恒生科技指數ETF明天推出 入場費1500元
文章日期：2020年8月27日 16:54
南方東英宣布，將於明天推出南方東英恒生科技指數ETF（3033），是恒生科技指數發布後首隻追蹤該指數的ETF。
南方東英恒生科技指數ETF的上市起始價格約為7.5元，每手交易為200股，即每手入場費約1500元，管理費為0.99％，將於明日開始交易。南方東英指，現時該ETF已獲得2400萬美元（約1.87億港元）的初始投資。
恒生科技指數於7月27日推出，根據恒指公司的回溯測試計算數據，恒生科技指數於去年全年及今年上半年的回報分別高達36.2%及 35.3%。
記者：陳子凌
擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar
相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？
講者：
曾淵滄教授
日期：2020年9月4日(星期五)
時間：下午8:00至9:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm
其他報道
港視上半年虧轉盈賺1.09億元 下半年GMV目標28至30億
澳門金管局：擬籌建中央證券托管系統 供內地及葡語國家直接融資