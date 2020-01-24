南方東英宣布，將於明天推出南方東英恒生科技指數ETF（3033），是恒生科技指數發布後首隻追蹤該指數的ETF。

南方東英恒生科技指數ETF的上市起始價格約為7.5元，每手交易為200股，即每手入場費約1500元，管理費為0.99％，將於明日開始交易。南方東英指，現時該ETF已獲得2400萬美元（約1.87億港元）的初始投資。

恒生科技指數於7月27日推出，根據恒指公司的回溯測試計算數據，恒生科技指數於去年全年及今年上半年的回報分別高達36.2%及 35.3%。

記者：陳子凌

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