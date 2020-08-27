恒大汽車中期虧損擴大至22.7億人幣 料恒馳明年上半年試產(互聯網圖片)

恒大汽車（0708）公布，截至6月底止中期業績，虧損擴大至22.74億元(人民幣．下同)，去年同期虧損15.27億元，每股虧損26.319分，不派中期股息。

期內，收入按年增長70.3%至45.1億元，當中新能源汽車產業收入大幅減少81.33%至5300萬元；健康管理收入大幅增長88.54%至44.57億元。

集團展望，新能源汽車業務方面，上海、廣州生產基地預計於9月具備試生產條件，首期規劃產能均為20萬輛；正在快速籌建恒馳汽車展示體驗、銷售、維保修售後服務三大中心，其中恒馳展示體驗中心36個、恒馳銷售中心1600個、自營及授權維保修售後服務中心3000個；集團推進恒馳首期六款車型量產工作，計劃明年上半年試生產，明年下半年量產。養生方面，2020年下半年將面向社會開放至少18個恒大養生谷四大園、6個大型醫養綜合體和3個旅居公寓。

恒大汽車全日收報28.1港元，上升8.92%。

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