中石油上半年轉虧蝕近300億人幣 中期息0.08742元人幣

中石油（0857）公布中期業績，上半年股東的淨虧損299.83億元人民幣（下同），去年同期賺284.42億元；基本每股虧損0.164元，中期息0.08742元。

集團收入錄9290.45億元，按年跌22.3%，主要是受成品油、天然氣銷售量減少以及油氣產品價格下降影響。

期內，勘探與生產板塊營業收入為2554.5億元，按年下降21.7%；煉油與化工板塊營業收入為3698.11億元，按年下降24%；天然氣與管道板塊營業收入為1793.41億元，按年減少8.6%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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