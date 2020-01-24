HKTVmall母企香港電視（1137）公布，上半年轉虧為盈，計及政府補貼的1630萬元，淨溢利1.093億元。集團期內營業額大升1.142倍至6.255億元，整體毛利率及混合佣金率24.8%。

集團上半年訂單總商品交易額（GMV）為27.46億元，按年大增1.136倍，平均每日訂單量36300張，平均訂單值508元，上半年共有81.3萬名獨立客戶在HKTVmall購物，按年升43.6%。

集團指出，下半年GMV目標為28至30億元，預計未來3年的額外資本開支約3.8至4億元，包括用作擴建將軍澳總部電子配送中心、加設第六個配送中心、增設約200至250架送貨車及升級電腦硬件及軟件。

記者：蕭嘉聰

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

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曾淵滄教授

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