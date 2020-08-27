澳門金融管理局在回覆立法會議員梁孫旭的書面質詢時提到，在今年6月底聯同人行及香港金融管理局宣布推出跨境理財通試點計劃方面，正與內地金融監管機構磋商具體執行細節。有序推出相關計劃，將拓大內地、葡語國家機構發行融資產品的客戶基礎。該局亦正籌建與國際市場互聯互通的中央證券托管系統，令澳門發債時可面向國際投資者，擴大內地及葡語國家機構到澳門直接融資的市場空間。

該局又指，澳門政府正爭取內地及葡語國家機構在澳門發債，推動葡語國家主體參與澳門的人民幣投融資業務。澳門金管局亦正籌建能夠與國際金融市場互聯互通的中央證券托管系統，使在澳門發行的債券可以面向國際投資者，擴大內地、葡語國家機構在澳門直接融資的市場空間。此前，在構建澳門離岸人民幣市場流動性安排方面，該局在去年底與人民銀行簽署300億元人民幣貨幣互換協議，在今年首季啟動與本地銀行的澳門元和人民幣的兌換交易及掉期合約交易。

記者：陳偉燊

其他報道

恒指跌210點守10天線 北水激增 科指跑贏恒指國指

神州控股：內地沒對手 料下半年業績更驚喜

恒生投資預料每年有30億美元流入恒生科指相關產品

小鵬汽車美上市 集資規模據報增至116億元

新西蘭航空18年來首見全年虧損 將獲政府貸款

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm