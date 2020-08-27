路透引述兩名消息人士報道，阿里巴巴（9988）正與圓通速遞（6123）母公司圓通快遞創辦人進行談判，希望增持該公司股份成為最大股東。消息刺激圓通快遞A股股價收升逾6%。

知情人士表示，阿里巴巴本身已持有圓通快遞約10%的股份，公司正與圓通快遞創辦人喻會蛟和張小娟進行談判，冀收購至最多30%的股份。

根據路透按周三計算，圓通快遞股份市值為474億元人民幣，而30%股份價值則為144.43億元人民幣。

內地媒體《第一財經》向阿里巴巴查詢時，對方回應稱是假消息。

阿里巴巴全日收報280.6元，升0.07%；圓通速遞收報2.25元，升4.65%。

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