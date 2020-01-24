恒指表現全日跑輸科指，內地工業利潤創兩年來最快增速亦無補於事，科指成份股上升比例遠勝恒指國指，國指更有多隻破底。

恒指今早低開22點後，最多挫305點或1.2%，低見25186點，一度失守10天線(25279點)，收市跌210點或0.83%，報25281點，成交金額1452億元，較上日增加13.06%；國指跌98點或0.96%，報10201點。恒生科技指數收報7540點，升3.65%。

藍籌8隻升，41隻下跌，1隻無升跌。瑞聲（2018）升3.75%，收報49.8元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌6.15%，收報5.8元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.18%，收報558元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；中移動（0941）跌5.09%，收報55.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低55點。

科指爆升，北水南下亦激增，全日合計淨流入41.62億元，較上日增加220.42%，連續第6日流入，累計流入114.95億元。而南水北上合計淨流出10.05億元人民幣，較上日減少14.63%，連續第2日流出，累計流出21.82億元。

恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。當中多隻破頂，包括阿里巴巴（9988）創上市新高，見284元，收報280.6元，升0.07%；美團（3690）創上市新高，見273元，收報271元，升4.71%；小米（1810）創52周高，見21.75元，收報21.35元，升11.43%；京東（9618）創上市新高，見322.6元，收報316.6元，升0.25%；同程藝龍（0780）創52周高，見15.76元，收報15.5元，跌1.27%。

科指中，升幅最大的是眾安在綫（6060）收報53.75元，升22.86%；該股昨日公布半年承保虧損收窄至2.6億元人幣。

整體而言，科指爆升，或多或少受惠於中證監願意配合美國監管機構，允許其對一些最敏感的企業進行審計，減輕在美國上市的中概股受到的壓力。

資金炒科指，從上述恒指、科指成份股升跌數量可見，同樣情況亦出現於國指，國指亦昰下跌量較多，僅10隻升，39隻下跌，1隻無升跌。更甚的是，國指股不乏破底股份，例如中國燃氣（0384）見52周低21.4元，收報21.6元，跌2.7%；農業銀行（1288）見52周低2.68元，收報2.69元，跌1.1%；工商銀行（1398）見52周低4.52元，收報4.53元，跌0.88%；交通銀行（3328）見52周低4.2元，收報4.2元，跌0.71%。

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