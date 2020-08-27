早年由聯想集團（0992）分拆出來子公司神州控股（0861），上半年純利急升逾920倍，首席運營官郭鄭俐在視像會議上表示，公司在內地佔龍頭地位，並沒有競爭對手；另新冠肺炎疫情對公司帶來正面影響，為公司本體業務帶來增長，預計下半年的業績會更有驚喜。

郭鄭俐解釋，或許某些業務會有同業競爭，但其他公司是以項目為單位，而神州控股是大數據公司，故整體而言，在內地並沒有競爭對手。

分部業務之中，以「智慧城市」的貢獻較少，郭鄭俐指，該業務仍在「投入期」，投入新科技難免錄得虧損，當未來項目數量增加，「越做越成熟」，屆時毛利率會有所上升。她透露，已簽約的項目，中標總額達數億元。

神州控股周三（26日）公布上半年業績，營業額83.5億元，按年升10.3%；純利2.43億元，按年920.9倍；派中期息3.6仙。郭鄭俐稱，因應公司業務有所進步增長，料下半年將持續派末期息，以回饋股東。

神州控股今天收報6.67元，績後升5.5%。

記者：蔡穎霖

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