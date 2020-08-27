科技股今年表現理想，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，目前經濟恢復較慢，環球央行量化寬鬆增加市場流動性，投資者願意以更高估值投資高增長的科技股，相對2000年科網泡沫，當時的企業沒有盈利，但現在科企有盈利而且快速增長，他不認為科技股有泡沬出現。

薛永輝指出，科技股風險在中美科技競爭下加劇，股價累升不少後投資者輪換至傳統行業，以及風險偏好降低，資金流向債券和現金，短期或有回吐，但長遠仍然向好。

薛永輝預計，每年會有30億美元資金流入恒生科技指數相關指數產品，至2025年累計有140億美元流入，指數的市值可望在2025年升至8700億美元，比今年7月底時的1500億美元上升4.8倍。

恒生將推出恒生科指ETF，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，產品已在最終審批階段，很快會推出市場，預計產品管理費為0.55%，總開支比率（TER）是0.87%，追蹤差異少於1%。相對該行的恒指ETF（2833）和國指ETF（2828）的TER分別為0.1%和0.65%，李佩珊表示推出初期規模較小，開支較高，待規模壯大後TER應會下降。

記者：歐陽偉昉

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