阿里巴巴（9988）、小米（1810）等有份投資的內地電動車初創企業小鵬汽車將於美國上市，據報其首次公開招股(IPO)的集資規模由原來11.1億美元(約86.5億港元)增加至約14.9億美元(約116.22億港元)。

小鵬汽車原先計劃發售8500萬份ADR，每份作價介乎11至13美元。消息指，由於市場反應熱烈，該股將招股規模增加至約9970萬股，發行價為每股15美元。此外，交易亦涉及包括綠鞋期權(Green Shoe Option)，小鵬汽車可在未來30天內額外發行1496萬股，集資2.24億美元。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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