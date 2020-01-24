小鵬汽車美上市 集資規模據報增至116億元
文章日期：2020年8月27日 15:50
阿里巴巴（9988）、小米（1810）等有份投資的內地電動車初創企業小鵬汽車將於美國上市，據報其首次公開招股(IPO)的集資規模由原來11.1億美元(約86.5億港元)增加至約14.9億美元(約116.22億港元)。
小鵬汽車原先計劃發售8500萬份ADR，每份作價介乎11至13美元。消息指，由於市場反應熱烈，該股將招股規模增加至約9970萬股，發行價為每股15美元。此外，交易亦涉及包括綠鞋期權(Green Shoe Option)，小鵬汽車可在未來30天內額外發行1496萬股，集資2.24億美元。
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