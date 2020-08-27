新西蘭航空18年來首見全年虧損 將獲政府貸款
文章日期：2020年8月27日 15:24
受新冠肺炎疫情累拖，新西蘭航空在18年來首次錄得全年虧損，蝕4.54億新西蘭元(約23.29億港元)，去年同期純利2.76億新西蘭元(約14.16億港元)。公司計劃在幾天內獲9億新西蘭元(約46.18億港元)的政府貸款，以幫助其渡過疫情。
新西蘭航空早前已裁減30%員工，並停飛大部分遠程機隊，以減少國際航線限制下的現金消耗。
新西蘭疫情在7月有所紓緩，當地國內市場已恢復正常水平的70%，不過，今個月初，奧克蘭再爆發新疫情，當地實施新的旅行限制，令新西蘭航空削減運力，以及在機上實施社交距離措施。
公司首席執行官Greg Foran表示，在可見將來公司業務前景仍艱難，由於公司近70%的收入來自國際航班，受邊境限制影響，公司業務將繼續受到重大影響；又稱在長途航班恢復前，公司將專注於國內市場。
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