恒指低開後向下，最多跌超過300點、低見25186點喘穩，半日收報25331點，跌159點或0.63%；國指跌0.77%。大市半日成交868億元。

科技股火熱，恒生科技指數升4%。小米（1810）眾安在綫（6060）急升13.00%，美團（3690）升半成。中芯（0981）舜宇（2382）升逾3%、4%。物管股反彈，永升生活（1995）升逾一成，碧桂園服務（6098）延續強勢升7%破頂。內需如小家電JS（1691）、海底撈（6862）日清（1475）均升逾3%。醫藥、教育、新能源車光伏股都有追捧。

碧桂園服務上半年收入增近八成，受到「三供一業」業務影響，毛利率則下降2個百分點至約37%，其他業務毛利率略有改善，而行政開支率下降至約一成，純利升逾六成，高於早前預告增長超過五成。據券商引述管理層表示未來兩年收入年複合增長率可達四成以上，持續的強勁收入增長，加上規模效應及控制成本得宜，毛利率穩定表現，推動股價創新高。短線向上無蟹貨，有機會反覆向上，惟估值不輕，一旦市况轉差，回吐壓力不輕，入市將止蝕位放在10天線。

劉思明

投資版副主編