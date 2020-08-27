路透旗下IFR引述消息指，有「水中茅台」之稱的農夫山泉（9633）計劃以招股範圍上限每股21.5元定價。

農夫山泉為中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，招股首日不少券商已借爆孖展限額。該股招股價介乎19.5元至21.5元，每手200股，入場費4343.34元，招股價相當於明年預測市盈率31.8倍至35倍。根據招股文件顯示，集團全球發行3.882億股，當中本港公開發售佔2717.64萬股，國際發售股份約3.61億股，另有15%或5823.5萬股超配股權。招股於明日（28日）中午截飛，預計於下月8日掛牌。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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