英國《金融時報》報道，TikTok行政總裁Kevin Mayer上任不足3個月便辭任，TikTok現任總經理Vanessa Pappas將擔任臨時負責人。

據報，Kevin Mayer於今年6月1日正式加入字節跳動，出任字節跳動COO兼TikTok全球CEO，負責TikTok、Helo、音樂、遊戲等業務，同時負責字節跳動全球部分職能部門（不含中國）。此前，凱文·梅耶爾在迪士尼工作過20多年，曾任公司高級執行副總裁兼首席戰略官。

字節跳動已確認相關消息，創辦人張一鳴發布公開信表示，感謝Kevin Mayer為TikTok付出過的努力。張在信中指，字節跳動在全球面臨的問題，特別是在美國和印度，公司正迅速採取行動，尋找解決的辦法。他稱，雖然不能透露細節，但指公司正在制訂符合用戶、合作夥伴和員工利益的解決方案。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

永嘉集團中期轉蝕近1.7億

恒指半日跌159點 跑輸科指 阿里、京東、蒙牛、藥明、碧服等創新高

華潤醫藥中期少賺15% 不派息

電子煙製造商 RELX 擬在港IPO

人行：增強人民幣匯率彈性能幫助對沖外部衝擊