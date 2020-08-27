新冠肺炎疫情今年上半年影響保險市場，對於中國人壽（2628）的影響，總裁蘇恒軒表示，疫情對經濟社會發生很大變化，對中人壽經營有不確定性，雖然中國成功控制疫情，經濟一枝獨秀，不過疫情常態化對公司下一步經營和發展有具大挑戰，該行會加強分析研判，合適時調整預算，會堅持穩定經營的方向，保持市場領先地位。

去年中人壽提出業務改革，蘇恒軒表示，部分項目已取得進展，包括加強個人保險銷售管理，探索銀保渠道發展路徑，協調多元銷售渠道的內部溝通，提高智能化，以及加強風險控制水平，並會在下半年和明年會繼續加強。

全球利率下行，對於壽險利差收窄的影響，副經裁、首席精算師和董事會秘書利明光表示，監管部門對險企的資產負債有規定，該行高度重視利率風險，產品開發階段時已做好投資資產配置安排。投資方面，該行對長久期利率風險高度關注，在投資久期上已有控制。

記者：歐陽偉昉

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