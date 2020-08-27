嘉里物流（0636）午後公布中期業績，上半年純利10.73億元，按年下跌61.54%；撇除去年上半年出售香港兩間貨倉的收益19.58億元，則純利按年增長29%。派中期息0.11元，去年同期中期息為0.09元及特別息0.35元。

嘉里物流半日報12.5元，升0.48%。

期內收入218.85億元，按年上升10.47%。分部表現方面，綜合物流業務錄得純利11.39億元，輕微下跌2%，國際貨運業務純利4.03億元，按年增40%。集團指，綜合物流業務純利下跌，主要由於香港貨倉數目減少令貢獻溢利按年下跌。若撇除上述影響，綜合物流業務純利應增加2%，其中香港貨倉業務按年增長6%。

嘉里物流認為，疫情引發失業潮、全球旅遊限制及非必需品需求下降，這些跡象顯示環球衰退已迫在眉睫，加上民族主義、保護主義及地緣緊張局勢升溫，未來18個月將對環球供應鏈造成前所未有的混亂。

嘉里物流相信，在新形勢之下，比起價格，市場將更著重於速度和能力，集團的中期策略將是適應此一新形勢並就此作準備，包括提升在電子商貿及人道物流的參與。集團亦已準備加強和擴展Kerry Project Logistics分部於世界各地的業務能力，以把握新商機，尤其鑑於各地政府正增加基建開支以推動經濟復蘇。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

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