永嘉集團（3322）公布，截至6月底止中期業績轉盈為虧，虧損1.66億元，去年同期純利2764.2萬元，每股虧損12.9仙，不派中期股息。

期內，收入減少13.36%至19.63億元，主要由於在新冠病毒大流行下，實體店舖暫時關閉，店舖人流減少及消費氣氛不振，令高級時裝零售業務的銷售下跌所致。

公司展望，疫情可能對集團訂單及銷售造成的影響仍然極不明朗，無可避免地影響本集團於今年餘下時間的表現。集團已竭盡所能削減成本以保存營運資金，當中包括實行員工無薪假及公司全體董事暫時減薪30%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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