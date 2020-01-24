內地7月工業利潤雖然加快，不過港股低開22點已成半日高位，最多曾跌305點，低見25186點。恒指半日跌159點或0.63%，報25331點，成交金額868億元；國指跌79點或0.77%，報10220點。恒生科技指數收報7565點，升3.99%。

37隻藍籌下跌，12隻向上，瑞聲（2018）升4.48%，收報50.15元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌4.58%，收報56.25元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低50點。騰訊（0700）升1.36%，收報559元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點。

北水南下合計淨流入21.5億元，較上日增加65.55%，連續第6日流入，南水北上合計淨流入8.07億元人民幣，昨為淨流出。

中證監方星海表示，願意配合美國監管機構，允許其對一些最敏感的企業進行審計。科指大升跑贏恒指，23隻成份股上升，6隻下跌，當中，多隻破頂，包括阿里巴巴（9988）創上市新高，見283.4元，收報283元，升0.93%；京東（9618）創上市新高，見322.6元，收報319.8元，升1.27%；小米（1810）創52周高，見21.75元，收報21.65元，升13%；及同程藝龍（0780）創52周高，見15.76元，收報15.4元，跌1.91%。

科指股當中升幅逾4%亦多達10隻。包括美團（3690）收報271元，升4.71%；阿里健康（0241）收報18.98元，升5.09%；眾安在綫（6060）收報49.5元，升13.14%；微盟（2013）收報12.38元，升7.28%等。

雖然，台灣經濟部落實加強審查晶片設計轉讓陸資，防技術外流，不過，晶片股中芯（0981）先跌後回升收報26元，升4.21%；華虹半導體（1347）收報28.15元，亦升4.45%。

美國將24家幫助中國建造人工島的公司加入限制貿易的實體名單，其中涉及中國交建（1800）等上市公司，中交建曾跌最多5.58%，是2020年6月19日後最大跌幅，收報4.45元，跌4.5%。

蒙牛乳業（2319）中期盈利按年減近42%至12億元人民幣。股價創上市新高，見38.1元，收報36.15元，跌0.82%。

電視廣播（0511）（TVB）免費電視蝕逾5億，廣告收入跌七成。半日收報8.55元，跌4.36%。

眾安在線（0606）半年承保虧損收窄至2.6億元人幣。收報49.5元，升13.14%。

中人壽（2628）上半年純利305.35億人幣，按年跌18.8%。收報18.7元，跌0.74%。

內房股向下，部份破頂後回吐。世茂集團（0813）創上市新高，見38.6元，收報36.35元，跌3.07%；龍湖集團（0960）創上市新高，見41.2元，收報40元，跌1.11%。

物管股向上，碧桂園服務（6098）創上市新高，見54.8元，收報54.5元，升6.86%；永升生活服務（1995）創上市新高，見15.92元，收報15.8元，升12.06%。

染藍的藥明生物（2269）創上市新高，見200元，收報197.8元，升4.93%。海底撈（6862）再創上市新高，見48.6元，收報48.3元，升5.57%；九毛九（9922）收報17.3元，升1.17%；呷哺呷哺（0520）收報8.64元，跌4%。

美圖（1357）中期虧損收窄，不派息。曾升最多16.77%，是2020年2月07日後最大升幅，半日收報1.74元，升12.2%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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