社交媒體平台Facebook表示，蘋果公司改變其最新操作系統私隱設定，將削弱Facebook在iPhone用戶使用外部應用程式時對其投放定向廣告的能力，或令其受眾網絡(Audience Network)廣告業務收入大跌超過一半。

蘋果公司將在新的iPhone操作系統iOS14實施有關改變，該操作系統本周已向開發者發布測試版本，惟尚未透露有關系統將於何時發佈。

Facebook在給應用程式開發者的一份報告表示，有關更改將影響其受眾網絡業務。有關業務是將用戶的Facebook身份與其平台外活動聯繫起來，這可促進Facebook以外應用程式的廣告銷售。

Facebook指，上述變化可能導致開發者「在企業已經面臨艱難時期時」減少利潤，並稱由於蘋果公司尚未給出指引，Facebook認為有關情況仍不明朗。

Facebook未有透露該業務的規模，惟市場估計該業務規模高達數十億美元。

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