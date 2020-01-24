1個月HIBOR止跌回升 港美息差擴闊
文章日期：2020年8月27日 11:36
港元1個月期HIBOR止跌回升0.36點子至0.26089%，港美息差擴闊。
港元現報7.7503元升值1點子，曾貶值最多1點子，報7.7505元，亦曾升值最多2點子，報7.7502元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.3點子至0.05679%；1星期HIBOR升1.68點子至0.18429%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.20893%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.63點子至0.45964%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.64929%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.87268%。
美元指數現報92.906貶值0.1或0.11%
美元1個月期LIBOR報0.17025%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0906%，港美利差由收窄轉為擴闊。
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