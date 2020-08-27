沙特7月對中國原油出口降 兩年來首次為第三大供應國
文章日期：2020年8月27日 11:03
沙特阿拉伯對中國的原油出口在7月份下降，兩年來首次跌出前兩大原油供應國之列，為第三大供應國。沙特早前歷史性減產，以應對新冠疫情所導致燃料需求和價格暴跌。
海關總署周二數據顯示，沙特7月對中國出口536萬噸原油，相當於每日126萬桶。6月份對中國出口888萬噸，去年7月為699萬噸，分別按月減少39.64%和按年減少23.32%。
俄羅斯為7月份中國最大的原油供應國，對中國出口738萬噸原油，相當於每日174萬桶。伊拉克排名第二，對中國出口579萬噸原油。
進口自美國的原油按年急增139%至370萬噸，因在指標原油期貨價格4月份轉為負值後，中國逢低買入，提高對美國原油的購買量。
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