沙特阿拉伯對中國的原油出口在7月份下降，兩年來首次跌出前兩大原油供應國之列，為第三大供應國。沙特早前歷史性減產，以應對新冠疫情所導致燃料需求和價格暴跌。

海關總署周二數據顯示，沙特7月對中國出口536萬噸原油，相當於每日126萬桶。6月份對中國出口888萬噸，去年7月為699萬噸，分別按月減少39.64%和按年減少23.32%。

俄羅斯為7月份中國最大的原油供應國，對中國出口738萬噸原油，相當於每日174萬桶。伊拉克排名第二，對中國出口579萬噸原油。

進口自美國的原油按年急增139%至370萬噸，因在指標原油期貨價格4月份轉為負值後，中國逢低買入，提高對美國原油的購買量。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

台灣經濟部：加強審查晶片設計轉讓陸資 防技術外流 中芯再跌3%

報道指中印關係惡化 阿里巴巴推遲印度投資計劃

匯控遭蓬佩奧點名批評 曾挫2.5%

華為敗訴 英國法院裁定全球特許權使用費由英國法官設定

美國SEC批准紐交所提議 允許公司通過直接上市集資

呷哺呷哺中期轉虧蝕2.6億人幣 息2.8分

內地7月工業企業利潤連升第3個月兼升幅擴大