台灣行政院公報發布經濟部公報，台灣計劃加強審查台灣晶片設計者尋求轉讓給中國陸資合作伙伴的交易。昨日曾有報章引述消息報道相關消息，並拖累半導體股向下。中芯國際（0981）現跌3.2%。

經濟部公報指，此舉將有助於防止技術外流。

台灣經濟部投審會發言人表示，台灣此前僅審查技術授權交易，而非技術轉讓，新規可能在今年底前生效，違反該規定的公司可能面臨5萬元至2500萬元台幣的罰款。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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