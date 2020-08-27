路透引述兩位消息人士報道，阿里巴巴（9988）將印度投資計劃推遲六個月，主要因中國和印度在喜瑪拉雅邊境發生衝突後，兩國商業關係惡化，政治緊張局勢加劇。

消息人士稱，阿里巴巴至少在六個月內不會投入新的資金來擴大在印投資。阿里巴巴曾資助數家印度初創企業成長，惟阿里巴巴沒有減少其持股或退出投資的計劃。

根據追踪私募市場融資的PitchBook提供的數據，自2015年以來，阿里巴巴及其附屬公司阿里資本和螞蟻集團已向印度企業投資逾20億美元(約156億港元)，並參與至少18億美元(約140.4億港元)的融資。

「剎車」可能會放慢阿里巴巴在印度投資的部分公司的融資計劃，包括支付平台Paytm、餐廳聚合和食品遞送服務Zomato以及電子雜貨商BigBasket。

消息人士指，阿里巴巴和其他幾間中國公司已經推遲六個月在印度的投資計劃；又指在目前的市場狀況、買家不多的情況下，沒有一間企業計劃出售他們在印度合資企業的股份。

路透引述印度AP & Partners律師事務所合夥人Arjun Sinha表示，歐洲和美國投資者對填補中國人留下的空白很感興趣，惟達成交易的時間可能略長。

阿里巴巴沒有回應路透的查詢。

阿里巴巴現報281.6元，升0.43%。

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