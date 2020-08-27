英國最高法院裁定，就兩宗華為應付美國專利權擁有人多少費用，英國法官可以設定電信技術的全球特許權使用費率。

裁決要求，華為要按照法官設定的全球費率向Unwired Planet International Ltd.付款，否則將面臨英國銷售限制令。另外，在涉及另一家專利擁有人的相關裁決中，法院亦駁回華為和中興通訊（0763）關於應該由中國法院設定全球費率，因為大部分生產銷售都在中國進行的主張。

今次爭議的是移動通訊不可或缺的專利技術授權，有關專利是為了確保公平競爭和進入4G等科技領域。上述的Unwired Planet控告華為侵害5項他們向Ericsson購買的英國專利，華為此前曾支付相關特許權使用費，直到2012年合同到期；而另一宗則涉及專利授權商Conversant Wireless控告兩間公司侵害4項英國專利。

彭博報道指，這項裁決可能使英國法院成為一站式設定全球特許權使用費的地點。如果中國、德國和美國等國家也想仲裁此類爭端，就可能引發競爭。而各地目前亦努力解決如何為必要技術的專利估價，以及專利所有人是否有權限制其使用的問題，因為5G發展，相關問題變得重要。

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