外電報道，美國證券交易委員會(SEC)批准紐約證券交易所提出的建議，允許公司通過直接上市集資，作為傳統IPO以外另一集資選項。

根據文件所示，納斯達克提議計劃上市的企業在一家投行協助下，在交易所進行第一次交易前，設定一個非約束性的價格範圍，同時出售一定數量的股票。另外，開盤價不設最高限價，但不能低於價格範圍下限的20%。

有分析指，由於目前的直接上市與傳統IPO不同，選擇直接上市不為集資，不會發行新股，而是出售現有的已發行股票，同時讓公司避免了一些慣常的IPO限制，例如禁售期。不過，若企業直接上市也能公開發售股票集資，直接上市將變得更具吸引力，集資成本也低於首次公開募股（IPO），不排除會改變IPO市場。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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