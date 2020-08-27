國統局公佈，7月份全國規模以上工業企業利潤按年增長19.6%至5895億元人民幣(下同)，是連續第三個月上升；較早前公佈的6月份數字為按年增長11.5%至6666億元；1-7月份全國規模以上工業企業利潤按年下降8.1%至3.1萬億元，降幅較1至6月收窄4.7個百分點。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，工業經濟運行狀況持續向好，企業利潤延續快速恢復性增長態勢。

朱虹指，儘管7月份工業企業利潤增長加快，但上游採礦業和原材料行業累計利潤降幅仍然較大，應收賬款增速較6月有所上升導致企業現金流壓力較大，加上國內外環境複雜嚴峻，未來利潤增長仍有一定不確定性。下階段，全力促消費擴投資穩外貿，加快釋放需求潛力，充分發揮國內超大規模市場優勢，穩定產業鏈供應鏈，推進工業經濟效益持續向好。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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