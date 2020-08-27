恒指今早低開22點或0.09%，報25469點，成交金額35億元；國指今早高開9點或0.1%，報10309點。恒生科技指數收報7352點，升1.05%。

蒙牛（2319）升4.12%，報37.95元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.08%，報122.5元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.45%，報554元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；匯控（0005）跌1.03%，報33.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。

多間公司公布業績，業績前表現如下，恒大健康（0708）開市報25.9元，升0.38%；香港電視（1137）開市報9.56元，升1.05%；佳兆業（1638）開市報3.97元，升0.76%、中國平安（2318）升0.65%，報84.7元；中石油（0857）無升跌，報2.71元。

中國證券監督管理委員會副主席方星海表示，願意配合美國監管機構，允許其對一些最敏感的企業進行審計。刺激美國上市的中概股向上。中概股個別發展，阿里巴巴（9988）開市報282.6元，升0.78%；創上市新高，見282.6元；網易（9999）開市報161.8元，跌0.19%；京東（9618）開市報315元，跌0.25%。

中美南海爭端升級，美國將24家幫助中國建造人工島的公司加入限制貿易的實體名單，其中涉及中國交建（1800）等上市公司，中交建開市報4.52元，跌3%。

蒙牛乳業（2319）中期盈利按年減近42%至12億元人民幣。市報37.95元，升4.12%；創上市新高，見37.95元。

電視廣播（0511）（TVB）免費電視蝕逾5億 廣告收入跌七成。開市報8.94元，無升跌。

眾安在線（6060）半年承保虧損收窄至2.6億元人幣。開市報47.95元，升9.6%。

小米集團（1810）上季經調整利潤跌7%至33億人幣。開市報19.96元，升4.18%；創52周高，見19.96元。

中人壽（2628）上半年純利305.35億人幣，按年跌18.8%。開市報19.06元，升1.17%。

美圖（1357）中期虧損收窄，不派息。開市報1.64元，升5.81%。

信置（0083）全年基礎溢利跌2.4%，派末期息41仙。開市報9.47元，升1.18%。

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