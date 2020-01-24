港股ADR跌94點 港視、恒大健康等業績 留意被美納限制名單的中交建
文章日期：2020年8月27日 08:47
美股向上，港股ADR則下跌94點或0.37%，報25398點，個股ADR普遍向上/下，騰訊（0700）ADR升0.05%，折合報551.5元；匯控（0005）跌1%，折合報33.8元；建行（0939）跌1.3%，折合報5.69元。
美股期貨向下跌0.11%至0.17%，日股現跌0.14%，韓股現跌0.18%，澳股現升0.23%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括恒大健康（0708）、香港電視（1137）、佳兆業（1638）、中國平安（2318）、中石油（0857）等。
中美南海爭端升級，美國將24家幫助中國建造人工島的公司加入限制貿易的實體名單，其中涉及中國交建（1800）等上市公司。
中國證券監督管理委員會副主席方星海表示，願意配合美國監管機構，允許其對一些最敏感的企業進行審計。刺激美國上市的中概股向上。留意阿里（9988）等中概股。
蒙牛乳業（2319）中期盈利按年減近42%至12億元人民幣。
電視廣播（0511）（TVB）免費電視蝕逾5億，廣告收入跌七成。
眾安在線（6060）半年承保虧損收窄至2.6億元人幣。
小米集團（1810）上季經調整利潤跌7%至33億人幣。
中人壽（2628）上半年純利305.35億人幣，按年跌18.8%。
美圖（1357）中期虧損收窄，不派息。
信置（0083）全年基礎溢利跌2.4%，派末期息41仙。
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