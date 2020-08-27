中國證券監督管理委員會副主席方星海表示，願意配合美國監管機構，允許其對一些最敏感的企業進行審計。

方星海表示，中國在解決會計問題上僵局的態度是「真誠的」，他指，本月初中證監向和美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）發送了新的方案建議，擬允許美國選擇其任意一家國有企業進行再次試點審計。不過出於國家安全考慮，中國仍會堅持編輯一些信息，方星海表示這一條件是國際通行做法。

方星海指，中方是非常真誠的，但另一方面，也非常重視保護國家安全信息。不過，他又指，隨著雙方信心的增強，可以著手處理這些敏感問題，讓雙方都滿意。

美國對於中國公司的審計問題持續多年未解決，終於於近期中美角力之下成為新的角力場。美國官員最近加強施壓，要求獲得在美上市中國公司的審計工作底稿，威脅實施可能觸發阿里巴巴（9988）及百度在內的公司被退市的規定。這一分歧一直困擾著兩國關係，並在2017年以來進一步加深，因雙方監管機構聯合實施的一次試行審計未能催生協議。

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