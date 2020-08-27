美股三大指數向上，其中，標指、納指更再創收市及歷史新高，市場繼續憧憬經濟從疫情中復蘇以及寬鬆政策仍將持續，一方面美國公布的7月份耐用品訂單遠超市場預期的兩倍，表明製造業將在未來幾個月幫助經濟復蘇；另外，聯儲局主席鮑威爾亦將於全球央行年會傑克遜霍爾(Jackson Hole)年會上就一年半以來對貨幣政策框架的評估結果演講。中國表示願配合美國解決企業審計分歧，呼籲雙方直接協商，利好美上市的中概股；美國科技股亦上升。

道瓊斯工業平均指數收漲83點，升幅0.3%，報28331點。標普500指數收漲35點，升幅1.02%，報3478點。納斯達克綜合指數收漲198點，或1.74%，報11665點。

微軟升2.16%，報221.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而埃克森美孚跌2.13%，報40.01元，拖低道指5點。

科技股方面，蘋果收市報506.09元，升1.35%，谷歌母公司Alphabet收市報1644.13元，升2.38%，亞馬遜收市報3441.85元，升2.84%，Facebook收市報303.91元，升8.22%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.92%，報373點。德國DAX指數收漲0.99%，報13190點；法國CAC 40指數漲0.81%，報5048點；英國富時100指數收漲0.15%，報6045點。