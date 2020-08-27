恒指昨升5點，收報25,491點，成交金額1332億元。中美緊張的關係緩和，人行維持市場流動性充裕，內地A股始終未能擺脫近半個月低迷狀况，港股表現也浮浮沉沉，資金繼續追捧科技股、消費股，但趨之若鶩背後有業務、盈利、前景等因素支持。

ATMX中最後一家公司派發成績表──小米（1810）昨天收市後公布，截至6月底第二季度收入按年升3%，按季升8%；純利按年升1.3倍，按年亦倍升，高過市場預期；非國際會計準則經調整淨利潤按年跌7%，按季升47%，核心盈利恢復力強。此外，業績還有幾個亮點，第二季手機平均售價（ASP）持續提升，按年升12%，反映手機升級理想；境外市場收入按年升一成，而令人關注印度市場，7月份智能手機的日均激活數量已回升到1月疫情前七成水平，其他境外市場更達到120%。

此外，第二季不包括智能手機及筆電，物聯網（IoT）平台已連接的設備增加四成，隨着平台規模不斷擴大，滲透率提高，生態圈更成熟，更有利未來拓闊收入來源。

欠業績互聯網軟硬件股捱沽

ATMX的阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）、小米，加上京東（9618）、網易（9999）都交出超預期成績，股價不是破頂便是逼近高位。不過，恒生科技股指數目前仍明顯低於7月初甚至8月初高位，反映科技股表現不平衡，一方面是資金追逐互聯網、軟件股，硬件股捱沽；另一方面，未有盈利或業績遜色的軟件股失寵。形勢反映高估值不是資金追捧的阻礙，盈利能力才是關鍵。在線旅遊平台同程藝龍（0780）將於明天（28日）公布中期業績，可以留意。

新冠肺炎爆發重創旅遊業，同程藝龍自然首當其衝，全面受到影響，首季收入、平均月活躍用戶、經調整EBITDA都大減。不過，公司透過降低成本，削減營銷、營運及行政成本，首季仍能收支平衡，錄得經調整溢利7810萬元人民幣，儘管按年減少超過八成。

中央推動內需 重視國內旅遊業

旅遊不是必需品，很大程度視乎經濟環境。不過，中國政府積極刺激內需，國外旅遊受到限制，藉機大力推動國內旅遊業，是其中一種刺激本地消費的方法，也符合國策內循環發展方向。互聯網科技發展，推廣旅遊景點，旅遊品牌的建立，有助刺激居民出行意欲，加速國內旅遊業復蘇及發展。

同程藝龍已建立多元化及有效的流量渠道，擁有平衡的用戶分佈，可以受惠旅遊業復蘇；公司在5月下旬公布首季業績時預計，第二季收入淨額將減少約24%至29%，經調整溢利將介乎1.2億至1.7億元人民幣。

估計即將公布的業績不會差過指引，甚至可能有驚喜，而管理層對下半年看法，更可能再次引領市場預期，推動股價表現。

事實上，資金已偷步炒業績，同程藝龍昨天率先升破年內高位15元，該水平已為短線重要支持位；中線上望料於2019年下半年高位約16.5元會有較大沽壓。

[劉思明 還看今朝]