電視廣播（0511）（TVB）公布6月底止中期業績，期內收入按年大減38%至只有12.26億元，並且由盈轉虧，股東應佔虧損達2.93億元，並且首度不派中期息。該集團表示，會於年底參考全年業績及業務前景後，審視是否派付任何末期股息。

TVB指出，集團的免費電視廣告收入只有3.51億元，按年大減69%，不過由於更多家庭觀眾留在家中抗疫，黃金時段劇集收視率顯著上升，惟無法扭轉虧損命運，整體由盈轉虧，虧損高達5.15億元。其OTT業務myTV SUPER的訂戶收入雖然按年增長16%至1.46億元，但是廣收入則按年減少46%至5300萬元，因此該部門整體收入按年跌11%至2.02億元，獲利只100萬元，按年大減96%。

其他報道

美國務卿蓬佩奧點名批評匯控維持被制裁人士戶口

領航結束MPF業務涉資187億 積金局：料影響輕微

瑞安房地產：核心盈利大減93%至1.17億 不派中期息

農夫山泉次日孖展1455億 超購248倍 至少三間借爆

小米中期純利33億少賺7% 仍遠勝預期

恒指公司委任巫婉雯為行政總裁 下月1日起生效

雷蛇受惠宅經濟 中期虧損按年大減64%至1734萬美元

中人壽上半年純利305.35億人幣 按年跌18.8%

碧桂園服務：冀增值服務收入翻倍增長

標普：至2024年四大內銀與資本要求或有6萬億人幣落差

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm