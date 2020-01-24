TVB免費電視蝕逾5億 廣告收入跌七成
文章日期：2020年8月26日 21:24
電視廣播（0511）（TVB）公布6月底止中期業績，期內收入按年大減38%至只有12.26億元，並且由盈轉虧，股東應佔虧損達2.93億元，並且首度不派中期息。該集團表示，會於年底參考全年業績及業務前景後，審視是否派付任何末期股息。
TVB指出，集團的免費電視廣告收入只有3.51億元，按年大減69%，不過由於更多家庭觀眾留在家中抗疫，黃金時段劇集收視率顯著上升，惟無法扭轉虧損命運，整體由盈轉虧，虧損高達5.15億元。其OTT業務myTV SUPER的訂戶收入雖然按年增長16%至1.46億元，但是廣收入則按年減少46%至5300萬元，因此該部門整體收入按年跌11%至2.02億元，獲利只100萬元，按年大減96%。
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