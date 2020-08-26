早前發盈喜的眾安在線（0606）今公布業績，上半年集團承保虧損2.632億元（人民幣．下同），去年同期的承保虧損為4.922億元，按年收窄46.5%；公司股東淨利潤錄得4.905億元，按年增長4.19倍。主要歸因於承保虧損收窄，保險板塊淨利潤大升；總保費錄得67.665億元，按年增長14.7%，當中健康總保費按年增1.15倍至30.49億元。

期內，集團的綜合成本率錄得103.5%，按年改善4.8個百分點，其中賠付率為56.6%，按年下跌7.3個百分點，主要由於疫情影響；費用率為46.9%，按年增長2.5個百分點。在數碼科技的研發投入錄得4.277億元，佔公司總保費的6.3%

眾安在線行政總裁姜興表示，實現承保利潤均衝一直是集團的目標，中長期來看，健康及生活消費保險仍然具有甚大的市場需求，集團將繼續重點發展有關業務，相信隨着其產品及品牌的滲透率提升，估計下半年上述兩項保險業務仍會保持增長趨勢，同時會繼續。他又指，隨着內地車險費用改革，下半年集團將利用其大數據優勢，加快推動車險領域發展。

至於集團旗下的虛銀眾安銀行（ZA Bank），截至今年6月底，該行已吸收存款逾24億港元。管理層於發布會上指出，受惠於早前政府一萬港元現金津貼發放活動，銀行手機應用程式的下載量錄得倍速增長。至於疫情持續，姜興表示，疫情對於銀行及眾安人壽的影響，現時在可控範圍之內。

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