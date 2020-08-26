蓬佩奧不點名批評匯控亞太區行政總裁王冬勝，指他在數月前聯署支持北京破壞香港自治與人民自由的決定。

美國國務卿蓬佩奧在Twitter發帖，指美國對於中國共產黨欺負他們的英國朋友及企業領袖而感到沮喪，他更批評，匯豐控股（0005）一方面維持那些因剥奪港人自由而被制裁的人的賬戶，另一方面卻關閉那些尋求自由的港人戶口。

較早前，美國財政部落實對包括特首林鄭月娥等11名中港官員加以制裁，彭博社則報道，在港運營的銀行正加強審查客戶，並引述消息稱，渣打及花旗正採取措施，暫停與一些受制裁官員有關的帳戶。

蓬佩奧亦在美國政府網站出聲明，以中國對英國持續脅迫為題，表示在最新例子中，匯豐阻止壹傳媒（Next Media）（0282）駐香港管理人員使用信用卡及個人銀行帳戶。蓬佩奧形容，壹傳媒是以親民主知名的出版商，而匯豐銀行一方面繼續維持那些因拒絕給香港人自由而受制裁人士的帳戶，另一方面卻同時關閉追尋自由者的帳戶。

蓬佩奧更不點名批評匯控亞太區行政總裁王冬勝，指他在數月前聯署支持北京破壞香港自治與人民自由的決定。蓬佩奧指，自由國家必須確保公司利益不會屈從於中共，協助其政治打壓，聲明最後稱，美國已準備好幫助英國政府及其企業去抵抗中共的欺凌，站在自由一方。

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