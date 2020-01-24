領航基金（Vanguard）將退出香港及日本市場，該公司近年有參與本地強積金市場，當中友邦（1299）及宏利等亦有採用有關基金。積金局回應指，當局知悉領航投資香港公司的決定，並已經與有購買該公司基金產品的受託人溝通，確保他們為轉換基金作充份準備，並作出相關的應對方案，以確保強積金計劃成員的利益不受影響。

積金局表示，在現時強積金制度下，共有316隻核准匯集投資基金（APIF）及133項緊貼指數集體投資計劃（ITCIS），是次領航業務的變更所涉及的APIF及ITCIS只佔少數，合共有13隻，牽涉的強積金資產分別為163億及24億元，合共只佔現時超過一萬億元的強積金總資產的不足2%，估計對強積金受託人的影響輕微。

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