農夫山泉次日孖展1455億 超購248倍 至少三間借爆
文章日期：2020年8月26日 18:33
本報統計8間券商數據，新股農夫山泉（9633）次日招股共錄得1454.72億元孖展。農夫山泉公開發售集資額5.84億元，相當於超購248倍。該股昨日已超購225倍，今日認購熱情略有消退。且據了解，輝立、信誠及凱基孖展額度暫已用盡。
各間券商中，耀才借出320億元，較昨日增20億元。輝立借出300億元，較昨日無變動。信誠借出206億元，無變動。富途借出208.72億元，增61.38億元。凱基借出120億元，無變動。大華繼顯借出170億元，增20億元。英皇借出70億元，增10億元。時富借出60億元，增30億元。
農夫山泉將於本周五（28日）中午12時截飛，預計9月8日掛牌上市。
記者：馬迪帆
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