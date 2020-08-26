雷蛇（1337）公布6月底止中期業績，期內受惠於新冠肺炎疫情下「宅經濟」的發展，周邊設備組合業務出現強勁增長，股東應佔虧損按年減少63.93%，只有1734.3萬美元，繼續不派中期息。

期內硬件業務錄得26%增長，收入達到3.827億美元。受惠於遊戲、電競及直播活動增加，帶動軟件產品組合增長，總帳戶按年增加42.8%至1億個。在服務業務方面，虛擬信用積分平台Razer Gold錄得總支付交易規模按年增長125.9%，連同金融科技Razer Fintech合計，上半年的收入按年增長79.3%至6400萬美元，並攤佔集團整體毛利水平，由去年同期佔20%，提高至佔30%。Razer Fintech產生總支付交易規模更達18億美元，按年增長114.3%。

現時，該集團擁有5.86億美元現金，過去半年增加10.89%，並無債務。期內的經營活動現金流由負數轉正，達到6600萬美元。

記者：陳偉燊

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