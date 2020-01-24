中人壽（2628）收市後公布中期業績，期內純利305.35億元（人民幣，下同），按年跌18.8%，略低於市場預期的308億元。不派息。

中人壽收報18.84元，跌1.36%。期內收入5044.31億元，按年增長12.54%，其中實現總保費收入4273.67億元，按年增長13.1%。內含價值首次超過1萬億元，達到約1.02萬億元，較去年底增長7.8%，總資產3.97萬億元，較去年底增長6.4%。

上半年新業務價值368.89億元，按年增長6.7%。總投資收益961.34億元，按年增長8.1%，總投資收益率5.34%。

分業務計，壽險業務收入3461.37億元，按年增12.6%；健康險業務收入722.64億元，年增15.8%；意外險業務89.66億元，年增10.7%。

截至6月底，中人壽核心償付能力充足率258.24%，較去年底跌8.47個百分點；綜合償付能力充足率267.31%，較去年底下降9.22個百分點，償付能力充足率下降的主要原因是受保險業務和投資資產規模持續增長，股利分配， 以及利率下行等市場環境變化的影響。

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