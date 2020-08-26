碧桂園服務（6098）執行董事兼總裁李長江表示，集團在上半年的增值服務收入及收益持續上升，當中在新冠肺炎疫情期間不明朗時的3個月，取得收入，在上半年佔公司整體接近10%業務比重，可見未來佔比會翻1至2倍，並且預見利潤佔比更多。集團首席財務官黃鵬補充，增值服務的毛利率會比傳統物業管理服務為高，但是會呈收入增幅慢，盈利增長快的情況。

在推動國有企業分離移交改革計劃下的供水、供電、供熱及物業管理服務，即所謂「三供一業」服務方面，黃鵬指出，在今年內已拓展6個項目，隨著內地用5年時間完成推動這部份的市場化，公司擬做穩該等業務的接管、理順服務工作，料毛利率會穩步上升，相信下半年的毛利率會比上半年會有所上升。

在疫情影響下，李長江指出，業界通過品牌拓展市場、透過資本和其他公司合作甚至擴大規模，以至參與增值服務或舊城改造等新領域去創造龍頭，料業內龍頭的市場佔有率會有所提高，但是行業的分散程度仍高，集中度尚低。龍頭企業的增值服務收入會顯著上升，並且會拾級而上。首席市場官汪英武表示，就算不少內房分拆旗下物管公司上市，但是這與需要市場化及社會化有關，集團自2018年起從服務城市及營運城市的角度去參與行業發展。

儘管該集團的資本負債率由去年尾的零水平，提高至今年上半年的50%，但是黃鵬強調，這與集團在疫情期間發起了一個預收款送服務的活動，給集團帶來了十幾億預存款有關，該等預存款對集團來說構成合同的負債，最終帶來現金流，這並非有息債務。另集團此前發行的可轉債，因應公司股價從38元提高至50元，料轉換股份的機會較高。至於集團投資合富輝煌（0733）並持股3.53%而言，他指出，這純是財務投資而已，並非戰略上有合作。

記者：陳偉燊

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