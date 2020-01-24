CFA協會今日就亞太區內投資界性別平等議題，發布一項去年11月進行的調查結果。調查訪問逾3000名任職投資管理界的人士，遍布香港、內地、印度、澳洲等國家。調查顯示，總體而言，性別平等議題在金融職場仍是禁忌話題，這一看法在南韓最為突出，有66%受訪者認為，談及性別平等是禁忌，而在香港這一比例則較低，為44%。

於「是否願在公司內為性別平等發聲」一項問題中，於亞太區內，有高達66%的女性受訪者表示願意，但男性受訪者整體僅有34%。在香港，願為平等議題發聲的男性略多，佔37%，女性反而較整體為少，為63%。此外，整體而言，仍有四成投資界人士不願為性別平等的議題發聲。

而被問及「是否主張性別平等」，亞太各區中，為內地明顯跑出，總計有88%受訪投資界人士表示支持，其次則為香港，佔比81%。支持度較低的亞太國家中，新加坡排最末，僅有71%人士表示支持；澳洲排尾二，僅有72%人士支持。

此外，於全部亞太分區，認為投資界女性需要「穿著得宜」的人數，均高於認為男性需「穿著得宜」的人數。香港受訪者認為，金融界擔任領導地位的女性較少的原因，最主要是因女性需要為家庭而犧牲事業，持這一意見的人士佔27%；其次原因則是行業工作時間長、壓力過大，佔22%；排第三位的原因則為認為女性「較不自信果敢」（less assertive），佔15%。

其他報道

創夢天地下半年推精品遊戲 引入騰訊2名董事

分拆物管等業務 潤地：加強集團資產負債表

中通服：最快下半年錄得5G相關收入增長

分拆物管等業務 潤地：加強集團資產負債表

大和：螞蟻科技過去12個月歷史市盈率40.8倍