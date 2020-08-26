國際評級機構標普昨日發布報告，指內地四家「超級大行」工行、建行、農行、中行，或未能在2025年達到國際對其設定的資本充足要求。標普估計，截至去年年底，四間內銀在總吸收虧損能力（TLAC）資本上，仍較國際標準有2.25萬億元人民幣的落差。而今年新冠股炎疫情進一步打擊銀行盈利、資產風險提升，至2024年，這一差距或進一步擴大至6萬億元人民幣，屆時四間內銀或未能達到國際組織設下的2025年「死線」。

報告指出，為規避「大到不能倒」（too big to fail）銀行帶來的龐大風險，國際組織金融穩定委員會（FSB）一向對世界上的超級大行設下更高的資本要求。現時所有位於發達市場的G-SIBs均已滿足要求，而工、建、農、中為僅有的4間位於新興市場的全球系統重要性銀行（G-SIBs）。針對中國的G-SIBs，國際組織於2015年為其設下10年期限，以完成資本目標。

根據要求，四大內銀應於2025年1月，達到TLAC資本加上其他監管要求共佔19.5%至20%加權風險資產（RWA）。至2028年1月，這一比率須進一步達到21.5%至22%。但截至去年年底，四大行的比率僅是介乎15.59%至17.52%。

不過，標普亦指出，FBS原先設下的期限有望酌情延後3年，因中國經濟體系相對較為龐大。不過報告亦稱，鑒於今年疫情影響，也難言國際組織是否會作出押後決定。標普亦表示，相信對於TLAC的遵守情況，不會太影響四間內銀的信用評級，因為各銀行資金主要來源仍是低成本的消費者存款，TLAC工具的發行相比其龐大的資金基礎，僅是一小部分。

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