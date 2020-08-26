創夢天地（1119）上半年純利1.37億元（人民幣，下同），按年減23.14%。不過用戶有增長，平均月活躍用戶按年增9%至1.42億戶；2平均月付費用戶較去年同期增40萬戶至620萬戶，月付費用戶平均收入按年增加12%至35.5元。

創夢天地首席財務官雷俊文表示，淨利潤較去年略有下降，主要是期內加大研發投入和短期內市場推廣的費用提升所致，料今年上半年和去年下半年的利潤基本持平。

另外，主席兼首席執行官陳湘宇透露，集團引入騰訊（0700）兩位董事及一位深圳大學教授入董事會，主要目的是希望董事會的專業性可提高公司的研發能力，加強決策上的確定性和科學性，以及自研路上減少風險。

創夢天地計劃於今年第四季度推出《小動物之星》、《榮耀》等一系列精品遊戲，持續通過自研及代理遊戲的方式去進一步擴充精品內容，特別是引入海外精品的PC、主機或手機遊戲。通過集團的自研團隊二次開發，製成適合全球發行的遊戲。

創夢天地亦與騰訊雲簽下戰略合作，加強發展雲遊戲業務，旗下多款遊戲已經開始雲化測試，並開始把好時光線下店的內容服務進行雲化，雙方也將共同探索研發直播互動等新型娛樂系統，進一步拓展跨終端、跨平台的遊戲內容服務。集團指，雖然預計未來半年至一年，業內都未必會有第一隻正式的雲遊戲，但雲遊戲市場亦包括了硬件，與騰訊雲的合作正是為日後的雲遊戲鋪路。

記者：陳子凌

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