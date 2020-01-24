據《彭博》報道，領航基金（Vanguard）計劃退出香港、日本市場，將重點轉投亞洲市場快速增長的個人投資者客戶。本報正就事件向領航查詢。

報道引述領航的電郵指，香港業務的目標客戶是機構客，散戶不是主要目標，將影響香港的僱員人數，大部分員工會被裁走。電郵又提到，由從分銷業務的角度而言，現時行業動態更適合機構投資者，但不足以支持公司的的規模。

現時領航在港至少營運6隻ETF，基金追蹤包括中國、日本、亞洲（日本以外）以及歐洲已發展地區，公司亦將會退出香港強積金及核准緊貼指數集體投資計劃平台。不過領航強調，此舉不代表不看好香港，認為香港股市仍是其全球多元化基金的重要組成部分。日本方面，公司指將不再推出新產品及積極銷售產品。

領航近年更重視在中國業務，包括今年與螞蟻集團合作，成立機械人投資顧問（Robo-advisor）服務。

領航今早宣布，將尋求有序退出在港的ETF業務，令地區的人力及金融資本與戰略重點更加一致，預計最多需時24個月。涉及的ETF包括領航富時亞洲（日本除外）指數ETF（2805）、領航富時發展歐洲指數ETF（3101）、領航富時日本指數ETF（3126）、領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF（3085）、領航標準普爾500指數ETF（3140）及領航全球中國股票指數ETF（3169）。