信置（0083）公布全年業績，集團股東應佔溢利16.88億元，按年大跌76.59%，每股基礎盈利為0.24元。撇除投資物業公平值變動的影響後，股東應佔基礎溢利為45.57億元，按年跌2.44%，每股基礎溢利65仙，末期息每股41仙，全年派息55仙。

集團錄得收入58.86億元，按年跌26.5%。期內，集團物業銷售總收入為23.727億元，按年跌兩成；總租金收益40.619億元，按年跌4.2%；酒店經營溢利為1.926億元，按年跌64.15%。截至今年六月三十日，集團在中國、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備 佔樓面面積約2230萬平方呎，當中商業佔39.7%、住宅佔37.1%、工業佔10.8%、停車場佔7%及酒店佔5.4%。

另信和酒店（1221）公布，受新型冠狀病毒疫情影響，訪港旅客 人數嚴重下挫，酒店經營環境惡化影響集團業務表現。截至今年6月底止年度，股東應佔虧損為7636萬元，去年盈利1.963億萬元，每股虧損6.75仙，不派息。

同屬信和系的尖沙咀置業（0247）公布全年業績，股東應佔溢利為9.017億元，按年跌75%，每股盈利0.48元，派末期息41仙。撇除投資物業公平值變動的影響後，股東應佔基礎溢利為24.718億元，按年跌1.47%。

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