大新銀行（2356）今公布中期業績，期內集團信貸質素下降，上半年信貸減值準備按年增加近3倍至3.65億元，淨息差亦按年收窄24基點至1.66%。大新銀行董事總經理王祖興表示，上半年集團撥備增加，主要由於去年同期的信貸成本基數處於相對低水平，加上經濟前景不明朗，不排除信貸質素持續受壓。

大新金融（0440）執行董事王伯凌表示，由於今年2月至3月時，中小企及零售客戶在無抵押貸款壞賬轉差，且持續至6月底；期內失業率急增，個人貸款及信用卡壞賬上升，以致有關撥備提升；不過目前短期狀况穩定，而下一步的撥備需視乎2021年的經濟狀况。

淨息差方面，他又表示，次季銀行淨息差水平錄得約1.55%水平遜於首季，但現時港元拆息水平的下調幅度有所減慢，估計第三季淨息差將介乎在1.5%至1.6%水平，未見到會有明顯改善。王祖興指，低息環境將持續一段時間，集團在貸款增長僅錄輕微上升，資產收益受壓，銀行下半年會調整貸存組合，從而控制淨息差水平。

大新金融（0440）及大新銀行董事總經理黃漢興表示，由於疫情對全球經濟的影響仍不明朗，料下半年經濟前景持續疲弱，中美在貿易及政治問題的角力將維持一段長時間，集團將採取審慎策略及做好風險管理，以應對潛在的經濟動盪，目前銀行資本及流動性充足，未來將繼續專注加強業務能力，並對市場和信貸風險保持警覺。

記者：溫藹紅

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