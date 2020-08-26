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恒指反覆升5點 科指跑贏大市 北水連續第5日流入

文章日期：2020年8月26日 16:28

恒指高位反覆，高開34點後最多升116點，低位跌126點，收市微升5點，科指跑贏大市，阿里（9988）、京東（9618）創新高。

恒指收市升5點或0.02%，報25491點，成交金額1332億元，較上日增加3.44%；國指升8點或0.08%，報10300點。恒生科技指數收報7275點，升0.72%。

15隻藍籌上升，內房華潤置地（1109）獲母企中國華潤注入物管公司。收報36.45元，升5.9%，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.29%，收報551.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。

31隻藍籌下跌，恒安（1044）跌2.97%，收報62.05元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.16%，收報33.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。

雖然恒指250天線前停滯不前多日，但北水續流入買港股，南下合計淨流入12.99億元，較上日增加25.95%，連續第5日流入，累計流入73.33億元。北上則終止連續3日流入，合計淨流出11.77億元人民幣。

科技股京東、阿里仍然搶鏡，受惠螞蟻上市，阿里巴巴創上市新高，見280.4元，收報280.4元，升4.16%；京東（9618）午後急升近8%再破頂，市值破萬億，再創上市新高，見321.6元，收報315.8元，升5.97%。

科指股小米（1810）績前亦破頂，創52周高，見19.18元，收報19.16元，升5.74%。另一科指股同程藝龍（0780）亦創52周高，見15.7元，收報15.7元，升4.67%。

碧桂園服務（6098）上半年純利按年升近61%，收報51元，無升跌。

內房龍湖（0960）中期核心純利升12.1%，收報40.45元，升0.24%。

中國通信服務（0552）中期少賺7.2%，收報5.17元，升1.1%。

石藥集團（1093）上半年多賺23%，收報16.64元，升4.6%。

世茂（0813）未來數年再分拆業務上市，派息比升至35-45%。刺激股價創上市新高，見37.7元，收報37.5元，升8.23%。

安踏體育（2020）中期少賺29%息21港仙，同名品牌轉型至直面消費者。收報83元，跌4.5%。

火鍋股破頂，海底撈（6862）創上市新高，見48元，收報45.75元，升0.33%；九毛九（9922）創上市新高，見17.86元，收報17.1元，升4.01%。

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