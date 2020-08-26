內房龍湖集團（0960）近年業務主力發展「四大主航道」地產開發，商業運營、長租公寓及智慧服務（物管）業務，當中管理層指，物管業務集團與其他航道緊密發展，重申無分拆上市計劃，行家可能看中估值高才分拆，及一些消費人口及「B2C、B2B」業務機會等。集團目前實際管理面積已達1.32億平方米，年收入增長30%，淨利在12-13%，是個增長可期的業務。

同時集團又報喜，長租公寓品牌「冠寓」已錄得微利，有信心今年能開業達10萬間，收入達20億元的目標。雖然長租公寓曾疫情打擊，但集團強調，視之為重要航道之一，有信心亦看重業務，因業務的用戶群為21-35歲，營運成本低等優勢。同時集團亦有信心完成全年租金收入60億元的目標，增長可達25-30%。

去年集團入股綠城服務（2869），董事長吳亞軍指出，集團是看中對方品牌，才作為長線投資人。

買地方面，集團有信心完成全年2600億元的目標，現時可銷售貨值亦充裕。集團在年初較積極買地，但3月份就開始減少購入，其後在6及7月份又增加買地，第4季各地政府會推出較多優質地皮，將按自己節奏買地。

記者：方楚茵

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