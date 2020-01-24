穆迪發表報告指，因應中國第二季實際經濟反彈較預期強勁，將今年國內生產總值(GDP)增長預測由1%上調至1.9%。惟穆迪指，有關修訂並未反映該行對中國經濟展望的整體評估有實質改變，該行對中國2021年GDP增​​長預測維持約7%。

穆迪最新報告稱，帶動中國次季經濟反彈的財政刺激措施，反映在工業生產和固定資產投資的強勁增長中。此外，公共部門的基礎設施和房地產支出推動了總投資，與此同時，與新冠病毒相關的醫療用品和電子產品需求的增加也刺激了出口。

然而，穆迪指，目前內地的家庭消費和私營部門投資的複蘇仍然疲弱，零售銷售連續7個月錄得按年收縮，反映內地消費信心依然低迷，對服務的需求亦可能進一步減弱，而家庭需求恢復正常的速度將取決於可支配收入的改善情況。

報告預期，隨着大眾復工，支配收入或有所提高，有望增強消費需求。雖然該行預期中國的實際經濟活將逐步改善，但外部需求及政府對經濟的支持逐漸減弱，均令經濟增長受阻。該行認為，中國經濟增長速度將取決於當其他因素減弱時，家庭消費可推動的程度能有多少。

中國第二季GDP按年增速好過預期升至3.2%，受惠於內地疫情防控形勢向好，復工復產持續、供需明顯改善。分析普遍認為，中國官方下半年在宏觀政策的支持仍屬必要，特別是積極的財政政策要加快落地。