中國通信服務（0552）中期少賺7.2%至15.88億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.229元，不派中期息。

上半年集團經營收入實現538.34億元，按年跌4%。核心業務收入佔總收入比重為96.6%，按年提升0.7個百分點。經營成本為479.31億元，按年降3.7%。

上半年經營毛利為59.03億元，按年降6.3%。毛利率按年跌0.2個百分點至11%。

集團指，通過拓展高毛利業務、優化業務結構、降本增效，有效減輕了疫情對毛利率的影響，毛利率下降趨勢顯著趨緩。期內的銷售、一般及管理費用亦按年跌4%至47.85億元，佔經營收入比重為8.9%，與去年同期持平。

期內，來自國內非電信運營商集團客戶的收入按年升3.7%至218.51億元，佔經營收入比重首超40%，為40.6%，其中核心業務收入按年升5.9%。但受疫情影響，國內電信運營商客戶在今年初的招投標、項目開工出現滯後，收入實現305.46億元，按年跌9.2%，佔經營收入比重為56.7%。當中來自中電信的收入171.62億元，按年跌6.5% ，佔經營收入比重為31.9%。

記者：方楚茵

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